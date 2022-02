Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable sortie de ce prétendant de Boubacar Kamara !

Publié le 1 février 2022 à 20h10 par A.C.

Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, a été questionné sur l’intérêt porté à Boubacar Kamara au cours du mercato hivernal.

Pablo Longoria aurait bien aimé pouvoir trouver une solution. Avec une prolongation des plus compromises et une fin de contrat qui s’approche dangereusement, la volonté première du président de l’Olympique de Marseille cet hiver était de vendre Boubacar Kamara. Plusieurs options semblent s’être présentées, mais la presse italienne a surtout parlé de l’AS Roma de José Mourinho, qui après Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles voulait voir un nouveau renfort débarquer. Il Corriere dello Sport a finalement expliqué que les demandes particulièrement élevées de l’OM et de Kamara auraient fait tout capoter.

« Un jour je vous dirais tout sur le dossier Kamara »