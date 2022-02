Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté un chantier à 30M€ réclamé par McCourt !

Publié le 1 février 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

L'opération dégraissage à l'OM n'aura pas été une totale réussite. Si Jordan Amavi et Dario Benedetto sont partis, de nombreux joueurs sont restés à quai malgré des mouvements en fin de mercato. Retour sur les dossiers chauds de Pablo Longoria.

Avant l'ouverture du mercato d'hiver, l'objectif était clair pour l'OM, il fallait dégraisser. D'ailleurs ce sont les départs qui conditionneraient les arrivées souhaitées par Jorge Sampaoli. Et c'est exactement ce qui est arrivé puisque le club phocéen a enregistré l'arrivée de deux nouveaux joueurs qui compensent deux départs. En effet, plus du tout dans les plans marseillais, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec une option d'achat ce qui a permis à l'OM de boucler l'arrivée de Sead Kolasinac, capable d'évoluer à la fois dans l'axe et dans le couloir gauche de la défense. Un profil similaire à celui de Luan Peres qui Jorge Sampaoli voulait en priorité. Enfin, Cédric Bakambu a également débarqué libre. L'arrivée de l'ancien Sochalien a été rendue possible par le transfert définitif de Dario Benedetto. Prêté à Elche, l'attaquant argentin a fait son retour à Boca Juniors cet hiver. Toutefois, Pablo Longoria s'est vu fixer un objectif clair de vente estimé à 30M€ qu'il n'a pas réussi à tenir.

