Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Kamara, Longoria était prêt à tout !

Publié le 1 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Refusant de prolonger son contrat à l’OM, Boubacar Kamara aurait dû partir cet hiver par le biais d’un transfert dans le monde idéal de Pablo Longoria. Le président de l’OM aurait même trouvé son successeur.

Ce n’est plus un secret désormais tant sa situation contractuelle est épiée et évoquée dans la presse, mais Boubacar Kamara devrait imiter Florian Thauvin à l’issue de la saison et quitter l’OM par le biais de son futur statut d’agent libre. Le minot marseillais n’aurait nullement l’intention de prolonger son contrat et Pablo Longoria le saurait parfaitement. Ce serait la raison pour laquelle le président de l’OM aurait fait le forcing en coulisse pour que le milieu défensif de Jorge Sampaoli soit vendu au cours du mercato hivernal. Sa succession aurait d’ailleurs été prévue.

Longoria aurait recruté Pulgar si Kamara était parti cet hiver