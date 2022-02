Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a déjà tracé son plan de vol pour cet été !

Publié le 2 février 2022 à 20h30 par A.C.

Le mercato hivernal à peine terminé, les dirigeants du FC Barcelone se sont déjà penchés sur le prochain marché des transferts, qui s’annonce crucial pour la suite du projet de Xavi.

Le mois de janvier a été très agité au FC Barcelone. Après avoir espéré pendant des mois pouvoir lui faire signer un nouveau contrat, Ousmane Dembélé est devenu l’ennemi public numéro un Catalogne. Son club a fait des pieds et des mains pour lui trouver un nouveau club et éviter de le perdre en juin et ce mercredi encore, Joan Laporta ne semble pas avoir digéré son faux départ. « Nous n'avons pas compris la position du joueur. Nous la respectons mais nous ne l'acceptons pas, nous ne la comprenons pas » a expliqué le président du Barça. « Dembélé n’a pas prolongé et il ne continuera pas la saison prochaine. Dembélé n’a pas accepté la prolonger et son agent n’est pas là pour aider le club ». Pourtant, Dembélé n’était pas le seul problème du FC Barcelone ! Après Ferran Torres, Adama Traoré et Daniel Alves, un attaquant a été réclamé par Xavi... qui n’a eu gain de cause qu’en toute fin du mercato avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’est libéré du contrat qui le liait à Arsenal.

Le Barça veut boucler quatre dossiers chauds

Ce mercato hivernal est loin d’avoir réglé tous les chantiers de Xavi, au FC Barcelone. Le nouvel entraineur catalan semble en effet vouloir d’autres renforts pour l’été prochain et SPORT annonce ce mercredi qu’il aurait déjà donné ses priorités à ses dirigeants. D'après les informations du quotidien, le poste de latéral gauche aurait été l’un des premiers à être pointé du doigt par Xavi, qui ne peut actuellement compter que sur Jordi Alba. Ce dernier va d’ailleurs fêter ses 33 ans en mars prochain et le Barça devra tôt ou tard lui trouver un successeur à la hauteur. A droite, c’est la même chose. Le retour de Daniel Alves ne devrait être qu’une solution passagère et Xavi aurait demandé l’arrivée d’un ou plusieurs renforts à ce poste également, sans oublier les prolongations de Ronald Araujo et de Gavi.

Et n’oublie pas Haaland !