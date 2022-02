Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prêt à rebondir en Premier League ? La réponse !

Publié le 2 février 2022 à 20h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait bien retrouver la Premier League la saison prochaine.

On pourrait bien vivre les derniers mois de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Cet automne déjà, l’Argentin semblait deux doigts de claquer la porte et nous vous avons révélé sur le10sport.com que les propriétaires du PSG pensent à Zinedine Zidane pour le remplacer. S’il est resté, il ne devrait pas faire long feu puisque Foot Mercato assure qu’il quittera le club parisien à la fin de la saison. Une piste semble déjà se dégager, puisque Pochettino pourrait devenir le nouvel entraineur de Manchester United, qui l’avait déjà approché ces derniers mois.

Pochettino grand favori à Manchester United, mais...

En Angleterre, de plus en plus de médias parlent de l’intérêt prononcé de Manchester United pour l’actuel entraineur du PSG. D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants mancuniens seraient des grands fans de Mauricio Pochettino, qui fait figure de favori pour prendre les rênes de l’équipe cet été. Pourtant, rien ne serait encore décidé et d’autres pistes pourraient revenir au premier plan d’ici la fin de la saison.