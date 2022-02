Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OL livre les coulisses du gros coup Tanguy Ndombele !

Publié le 2 février 2022 à 18h30 par T.M.

Cet hiver, Tanguy Ndombele semblait promis au PSG et à Mauricio Pochettino. Finalement, l’opération n’a pas pu se faire et c’est l’OL qui en a profité pour récupérer le joueur de Tottenham. Présents ce mercredi en conférence de presse, les dirigeants lyonnais en ont dit plus sur cette opération.

Pour Tanguy Ndombele, il était impossible de terminer la saison à Tottenham. En effet, le Français n’était plus désiré par Antonio Conte et il était invité à se trouver un nouveau club durant ce mercato hivernal. Une opportunité qui n’avait alors pas échappé à Mauricio Pochettino. Connaissant bien Ndombele pour l’avoir eu sous ses ordres chez les Spurs, l’entraîneur du PSG souhaitait le retrouver dans la capitale française. Ça s’est donc activé en coulisses, mais pour rendre viable cette opération, Leonardo devait dégraisser l’effectif parisien, ce qu’il n’a finalement pas réussi à faire. Au final, Ndombele n’a donc pas pu rejoindre le PSG, bien que cela semblait sa priorité pour ce mois de janvier. L’international français a tout de même faire son retour en Ligue 1, puisqu’il a retrouvé les bords du Rhône, en retournant à l’OL, étant prêté jusqu’à la fin de la saison, alors que les Gones disposent également d’une option d’achat.

« C'était une hypothèse inaccessible mais on était intéressé »