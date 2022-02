Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti laisse planer le doute pour Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 17h15 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’une arrivée libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison au Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu alors qu’il se dit qu’un accord a été trouvé entre le club merengue et l’attaquant du PSG.

Et si Kylian Mbappé vivait ses derniers moments au PSG ? Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid sur les termes de son contrat comme Sport BILD l’a confié lors du deadline day du mercato hivernal. Cependant, Canal+ aurait eu confirmation des proches de Mbappé qu’il n’en serait rien. Quoi qu’il en soit, le10sport.com vous révélait le 6 janvier dernier que Kylian Mbappé et son entourage avaient pris un engagement moral envers le Real Madrid dans le cadre du prochain mercato estival.

Ancelotti refuse de tuer tout suspense pour Mbappé