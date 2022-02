Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend un énorme risque avec Haaland... à cause de Mbappé !

Publié le 3 février 2022 à 0h45 par A.M.

Convoité par de nombreux clubs européens, Erling Haaland est notamment dans le viseur du Real Madrid. Mais le plan de Florentino Pérez ne semble pas totalement convenir au Norvégien.

L'été prochain, en plus de Kylian Mbappé, Erling Haaland devrait être l'autre joueur au cœur de toutes les préoccupations sur le marché. Et pour cause, il est quasiment acté que le buteur norvégien quittera le Borussia Dortmund à l'issue de la saison, et la plupart des clubs européens sont sur le coup à l'image du Real Madrid, du PSG, du FC Barcelone ou encore de Chelsea. Et alors que le club merengue semblait être idéalement placé, tout pourrait finalement basculer dans ce dossier.

Le Real propose à Haaland de rester une saison de plus à Dortmund