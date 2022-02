Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’annonce fracassante d’Aulas sur un retour de Benzema à l’OL…

Publié le 2 février 2022 à 17h00 par Th.B.

Après avoir bouclé le retour de Tanguy Ndombele cet hiver sous la forme d’un prêt, Jean-Michel Aulas pourrait en faire autant l’été prochain avec Alexandre Lacazette. Le président de l’OL a avoué que cette piste était bien plus accessible que celle menant au capitaine du Real Madrid : Karim Benzema.

Ce mercredi, c’était le jour des présentations de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele, les deux signatures de dernière minute de l’OL en toute fin de mercato hivernal. L’occasion pour le directeur du football du club lyonnais, Vincent Ponsot de faire un point sur le prochain mercato estival et de monter au créneau concernant la rumeur d’un retour d’Alexandre Lacazette, contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2022. « C'est Lacazette, il nous intéresse car il marqué ce club. C'est un profil qui nous intéresse et on a toujours été en contact avec lui » . Mais qu’en est-il du rêve de Jean-Michel Aulas de témoigner du grand retour de Karim Benzema à l’OL, parti à l’été 2009 au Real Madrid où il évolue toujours ? Le président de l’OL a fait un aveu qui en dit long sur Karim Benzema.

« Lacazette ? C'est plus accessible que Benzema »