Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace colossale dans le feuilleton Haaland !

Publié le 2 février 2022 à 7h45 par A.C.

Les prochains mois vont être riches en rebondissements pour Erling Haaland, suivi notamment par le Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé.

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat serait un coup dur pour le Paris Saint-Germain... mais dans Leonardo et les dirigeants semblent déjà préparer la suite. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG vise deux joueurs pour remplacer la star française, avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. Ce dernier, après avoir tout gagné avec le Bayern Munich et fait le tour de la Bundesliga, souhaiterait se lancer un nouveau défi à bientôt 34 ans.

Haaland au Bayern... pour remplacer Lewandowski !