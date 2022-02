Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est menacé dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 1 février 2022 à 15h30 par La rédaction

Pisté par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, amené à partir, Erling Haaland aurait une préférence pour l’Espagne. Le Real Madrid serait le mieux placé mais Barcelone ne semble pas disposé à lâcher l'affaire dans ce dossier.

A deux semaines du 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le niveau de jeu du PSG n’est pas le seul problème. Même si la défaite contre Nice en Coupe de France est une raison de plus de s’inquiéter avant le choc contre le club madrilène, le PSG a déjà un œil sur le mercato d’été. Surtout que les destins des deux formations risquent d’être liés. Comme vous l’a expliqué Le 10 Sport, Kylian Mbappé a un engagement moral avec les dirigeants de la Maison Blanche pour rejoindre la capitale espagnole à l’issue de la saison. Une information confirmée par Bild qui avance même un accord contractuel. Pour remplacer son joyau, le PSG est prêt. D’après nos informations, l’une des pistes mène à Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund. Leonardo a l’avantage d’entretenir de bonnes relations avec Mino Raiola, son agent, et d’avoir un portefeuille bien chargé. Méfiance tout de même, les clubs espagnols rodent…

L’Espagne, la préférence d’Erling Haaland

Courtisé dans toute l’Europe, Erling Haaland aurait sa préférence. A en croire les informations de Sport , le buteur norvégien privilégierait la Liga plutôt que la Premier League et le PSG. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo. Actuellement, le Real Madrid serait le club le mieux placé pour attirer l’attaquant du BVB, en parallèle du dossier Mbappé. Cependant, tout devrait se décanter au mois de mars. C’est la deadline fixée par Dortmund pour qu’Erling Haaland donne un élément de réponse à son club. Jusqu’à cette date, le PSG a le temps de faire valoir ses arguments dans ce dossier. Et financièrement, avec le départ attendu de Kylian Mbappé, Paris ne devrait pas avoir trop de mal à s’aligner.

Barcelone, le concurrent inattendu

Si tout le monde s’attend à voir le Real Madrid jeter son dévolu sur Haaland, c’est bien l’autre géant d’Espagne qui pourrait semer le trouble. Malgré sa situation financière catastrophique, le FC Barcelone s’efforcerait depuis des mois de convaincre Mino Raiola que le club a les moyens financiers de faire venir Erling Haaland et de payer sa commission d'agent. En plus du côté financier, le Barça miserait beaucoup sur le côté sportif, notamment grâce à Xavi. Le nouvel entraîneur catalan devrait lui présenter ses arguments en expliquant à Haaland qu’il serait le centre d’un projet basé autour de jeunes talents comme lui. A ce jour, Barcelone serait optimiste dans ce dossier. Ne reste plus qu’à convaincre Erling Haaland. Pas une mince affaire...