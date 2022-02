Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé par le Barça pour cette piste de longue date ?

Publié le 2 février 2022 à 7h15 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone semblent être à l’affût de la moindre occasion et elle pourrait bien arriver de Serie A, avec Franck Kessié. En fin de contrat avec l’AC Milan, l’Ivoirien attise de plus en plus de convoitises.

Certains pensaient que le FC Barcelone n’allait rien pouvoir faire cet hiver, face aux énormes problèmes de bilan et de masse salariale. Pourtant, Joan Laporta a fait les efforts nécessaires pour offrir des renforts importants à Xavi avec Ferran Torres, Daniel Alves et Adama Traoré. Il aurait pu faire mieux, puisque le Barça a semblé hésiter un sujet de Franck Kessié. Performant avec l’AC Milan, l’Ivoirien est en fin de contrat et ne devrait vraisemblablement pas prolonger au cours des prochains mois, avec le Paris Saint-Germain qui aurait déjà flairé le bon coup. Un départ semble être devenu la seule solution, mais Leonardo pourrait rencontrer quelques problèmes puisque le FC Barcelone serait très bien placé...

La Juve et le Barça ont une longueur d’avance