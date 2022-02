Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé reçoit un énorme soutien au Barça…

Publié le 2 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Malgré toute l’agitation autour de sa situation contractuelle et le fait qu’il ait momentanément été écarté par Xavi Hernandez, Ousmane Dembelé conserverait une bonne image auprès de ses coéquipiers du FC Barcelone d’après un membre du vestiaire.

Il était sans contestation possible le dossier brûlant du FC Barcelone pour la totalité du mercato hivernal. En effet, en raison de son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé a fini par être écarté du groupe de Xavi Hernandez pour les matchs du Barça lors de la deuxième quinzaine de janvier et pourrait ne plus être appelé jusqu’à la fin de la saison à présent. C’est du moins ce que AS a affirmé mardi en révélant que deux options se présenteraient à Dembélé, qui a refusé d’être transféré cet hiver, la lettre de libération pour qu’il cherche un point de chute dans les prochaines semaines ou une rupture de contrat.

« Ce n'est pas un footballeur toxique »