Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prononce encore sur Kylian Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 11h45 par D.M.

Cadre du vestiaire au Real Madrid, Dani Carvajal s'est prononcé sur l'arrivée probable de Kylian Mbappé en Espagne la saison prochaine.

Le mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pourrait bien voir le jour en 2022. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, l’international français ne semble pas disposé, pour l’instant, à prolonger son contrat avec le club qu’il rejoint en 2017. Libre à la fin de la saison, le joueur peut négocier avec l’équipe de son choix depuis le début du mois de janvier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, son entourage discute régulièrement avec le Real Madrid. Désireux de prendre la direction de l’Espagne, Kylian Mbappé a passé un accord moral avec les dirigeants merengue et semble de plus en plus proche d’un départ.

« Il semble que son contrat se termine et qu'il pourrait porter notre maillot»