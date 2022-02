Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations totalement surréalistes sur Joris Gnagnon !

Publié le 3 février 2022 à 0h15 par A.M.

Arrivé libre, Joris Gnagnon s'est engagé pour six mois avec l'ASSE, mais il n'est pas encore prêt à jouer. Et pour cause, sa condition physique serait catastrophique.

Très actifs cet hiver, l'ASSE s'est notamment renforcée dans le secteur défensif avec deux arrivées libres à savoir celles d'Eliaquim Mangala et de Joris Gnagnon. Mais alors que l'ancien axial de Valence devrait prochainement être à disposition de Pascal Dupraz, concernant le second cité, c'est beaucoup moins sûr. Et pour cause, l'ancien Rennais, dont l'arrivée a été bouclée lorsque Claude Puel était encore là, semble clairement à court de forme depuis son licenciement du Séville FC pour faute grave.

Gnagnon débarque avec... 20kg de trop !