Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette terrible sortie d'un joueur de l'ASSE sur l'arrivée de Gnagnon !

Publié le 1 février 2022 à 21h00 par B.L.

Au cours du mercato hivernal, l'ASSE a recruté pas moins de sept nouveaux joueurs. Parmi ces nouvelles recrues figure Joris Gnagnon. Un renfort qui ne manque toutefois pas d'étonner en interne à cause de sa condition physique...

L'ASSE n'a pas fait dans la demi-mesure cet hiver. Derniers de Ligue 1 et éliminés de la Coupe de France dimanche dernier par Bergerac (1-0), les Verts ont eu à cœur de renforcer l'effectif de Pascal Dupraz au cours du mois de janvier. Ainsi, sept nouveaux joueurs se sont engagés en faveur de Saint-Étienne, dont Joris Gnagnon. Ce dernier est arrivé libre de tout contrat et a signé un bail de six mois avec le club du Forez. Et le défenseur central de 25 ans aurait surpris au sein du vestiaire lors de ses premiers jours à l'ASSE...

« Il était vraiment enrobé »