Mercato - ASSE : L’ASSE fait une grosse révélation sur Bafétimbi Gomis !

Publié le 2 février 2022 à 21h15 par T.M.

Alors que Bafétimbi Gomis s’est engagé avec Galatasaray, il a été question d’un retour à l’ASSE cet hiver. Cela n’aurait en réalité pas été envisagé du côté des Verts.

Tout au long du mercato hivernal, l’ASSE s’est démenée pour trouver un attaquant tant recherchée par Pascal Dupraz. Au final, c’est donc Enzo Crivelli qui est venu renforcer l’effectif des Verts, pourtant, il n’était pas la première option dans le Forez. De nombreux noms ont en effet circulé à l’ASSE et dans les derniers jours du mercato, les rumeurs annonçaient notamment un possible retour de Bafétimbi Gomis, lui qui était libre durant ce mois de janvier.

« On ne lui a pas fait d’offre »