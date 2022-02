Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa recalé par un club de Ligue 1 ?

Publié le 2 février 2022 à 14h15 par La rédaction

Sur le départ du PSG depuis des mois, Layvin Kurzawa n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. S’il était intéressé par un départ au LOSC, les Dogues n’ont pas donné suite à ce dossier.

Leonardo devait être loin d’imaginer ce qui l’attendait quand il a prolongé de 4 saisons le contrat de Layvin Kurzawa en 2020. 2 années plus tard, le directeur sportif du PSG se traîne un joueur avec un salaire de 500 000€ mensuels et aucune plus-value sportive. Kurzawa ne joue pas et ne semble pas disposé à chercher à tout-prix un nouveau club. Pour la 4ème fois de sa carrière, l’international français a changé d’agents. Et ces derniers auraient tenté de placer leur client en Ligue 1…

Le LOSC n’en voulait pas