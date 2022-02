Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a failli partir cet hiver !

Publié le 2 février 2022 à 12h15 par A.M.

Convoité par Manchester United depuis de nombreux mois, Mauricio Pochettino semblait même prêt à rejoindre les Red Devils dès le mois de janvier.

L'avenir de Mauricio Pochettino semble plus que jamais s'écrire loin du PSG. Et pour cause, depuis son arrivée, le technicien argentin n'a toujours pas apposé sa patte sur le jeu parisien, et surtout, en à peine plus d'un, il s'est retrouvé au cœur de très nombreuses rumeurs de départ. Dès l'été dernier, Tottenham a fait le forcing pour récupérer Mauricio Pochettino. Un intérêt qui ne laissait pas insensible le natif de Murphy tout comme celui du Real Madrid et surtout de Manchester United plus récemment.

Pochettino était chaud pour rejoindre Manchester en janvier