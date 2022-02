Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino d'ores et déjà acté ? La réponse du PSG

Publié le 2 février 2022 à 14h45 par D.M.

Plusieurs médias annoncent le départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison. Mais en interne, le discours serait radicalement différent au sujet du technicien argentin.

L’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’écrit en pointillés. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le technicien argentin ne fait pas l’unanimité en interne en raison du mauvais visage affiché par son équipe. Lassé des critiques, l’entraîneur parisien envisagerait tout simplement de claquer à la porte à la fin de la saison et de rejoindre Manchester United selon Foot Mercato . Une tendance aussi confirmée par Abdellah Boulma. Mais à en croire le journaliste, ce sont les dirigeants du PSG qui ont fait part à Pochettino de leur volonté de changement.

« Rien n'est écrit ni acté »