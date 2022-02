Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est confronté à un chantier colossal !

Publié le 5 février 2022 à 15h30 par La rédaction mis à jour le 5 février 2022 à 15h49

Pas très fourni en défense, le FC Barcelone est en plus confronté aux envies de retraite de Gérard Piqué ainsi qu’à l’avenir très incertain de Ronald Araujo, pisté par Chelsea, qui lui propose un pont d’or.

Cet hiver comme l’été dernier, le FC Barcelone a été l’un des acteurs majeurs du mercato. Joan Laporta a mis les bouchées doubles pour offrir à Xavi les renforts qu’il souhaitait. Résultat, quatre recrues ont posé leurs bagages à Barcelone : Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Des arrivées qui vont faire du bien à l’attaque du Barça, en panne ces dernières semaines. En revanche, aucun défenseur axial n’a signé cet hiver. Pour la fin de saison, Xavi devra composer avec Gérard Piqué, Ronald Araujo, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Eric Garcia qui revient de blessure. Un choix limité qui force donc Joan Laporta a couvrir ses arrières en sécurisant au plus vite Ronald Araujo, en fin de contrat en 2023. Un chantier pas si évident…

Ronald Araujo plaît à Chelsea

Devenu titulaire quasi indiscutable avec le FC Barcelone, Ronald Araujo attend un contrat à la hauteur de ses performances. Du côté du club, on aimerait le prolonger de cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028 explique Sport . A l’image de Saul Niguez à l’époque avec l’Atlético de Madrid, le Barça veut blinder l’international uruguayen avec un contrat long. Pour le moment, Barcelone aurait proposé 3M€ annuels à Araujo. Un salaire toujours trop faible pour l’entourage du joueur formé à la Masia . Vu les services rendus par Ronald Araujo et les contrats qu’ont obtenu Pedri et Ansu Fati, le clan Araujo demanderait plus d’argent. Une somme que Barcelone n’est pas assuré de pouvoir donner… Surtout que derrière, les courtisans ne manquent pas. En Angleterre notamment. Liverpool et Manchester United seraient à l’affût dès l’été 2023 en cas de départ libre. Mais le club le plus intéressé, c’est Chelsea ajoute le quotidien catalan. Les Blues auraient déjà entamé les démarches avec Ronald Araujo en qui ils voient le remplaçant idéal d’Antonio Rüdiger qui pourrait partir libre à l’issue de la saison. Détail important, Chelsea serait enclin à lui offrir plus du double de son salaire actuel. Et comme une menace n’arrive jamais seule, Xavi aurait aussi des raisons de s’inquiéter pour l’avenir de… Gérard Piqué.

Piqué pense à la retraite