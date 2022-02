Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme bombe sur l'avenir de Gerard Piqué !

Publié le 5 février 2022 à 9h30 par B.L.

Alors que Gerard Piqué est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone, le défenseur central pourrait bien prendre sa retraite avant l'expiration de son bail.

À 35 ans, Gerard Piqué est loin d'évoluer au niveau de ses plus belles années avec le FC Barcelone. Après avoir tout gagné avec le Barça et avec l'Espagne, le défenseur central enchaîne désormais les saisons compliquées, à l'image des Blaugrana . Alors que la fin de sa carrière approche inévitablement, Gérard Piqué n'avait pas caché sa crainte lorsque la retraite arrivera en décembre dernier : « La retraite ? J'ai parlé à mes coéquipiers et quand votre carrière est terminée, c'est l'abîme. Tu joues depuis que tu as 16 ans et soudain, un jour, tout est fini. Peu importe à quel point vous êtes préparé, on vous dit que c'est le précipice et qu'il faut beaucoup de temps pour s'adapter à une nouvelle vie. » Et malgré un contrat qui court jusqu'en 2024, Piqué pourrait vivre actuellement sa dernière saison de footballeur...

«Je ne mettrai pas ma main au feu sur le fait que Piqué joue encore l'année prochaine»