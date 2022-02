Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot en vue pour William Saliba ?

Publié le 5 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors que William Saliba est entré dans la deuxième partie de son contrat à Arsenal qui l’a prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison, une prolongation de contrat juteuse devrait l’attendre à Arsenal ou une vente aurait lieu l’été prochain.

Jusqu’à la fin de la saison, Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur William Saliba. Pour ce qui est du reste, l’entraîneur de l’OM n’a aucune certitude puisque dans le prêt convenu par le président Pablo Longoria et les dirigeants d’Arsenal, aucune option d’achat n’a été incluse dans le deal. Et alors qu’il réalisé une saison pleine à l’OM, le Milan AC, l’Inter ainsi que le Real Madrid en pinceraient pour l’international espoir français. Cependant, le défenseur de l’OM aurait une volonté précise pour la suite : revenir à Arsenal.

Une prolongation à Arsenal ou un nouveau contrat lucratif ailleurs l’été prochain