Mercato - OM : Longoria avait une idée derrière la tête avec Jorge Sampaoli…

Publié le 5 février 2022 à 4h45 par T.M.

Il y a près d’un an maintenant, Jorge Sampaoli devenait l’entraîneur de l’OM. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Pablo Longoria serait allé chercher l’Argentin au Brésil. Explications.

La sérénité est revenue à l’OM. Il y a un an pourtant, cela était la guerre sur la Canebière entre les tensions autour de Jacques-Henri Eyraud et le coup de tonnerre survenu à cause d’André Villas-Boas. Alors que le Portugais avait remis sa démission, Pablo Longoria a donc dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Et après avoir étudié différentes pistes, le club phocéen a finalement décidé de faire confiance à Jorge Sampaoli. Alors que ce dernier officiait à l’Atlético Mineiro, il a donc fait son grand retour en Europe, lui qui avait déjà entraîné le FC Séville.

Un recrutement made in Brésil ?