Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a négocié avec… Hatem Ben Arfa !

Publié le 4 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a finalement opté pour le LOSC cet hiver afin de relancer sa carrière, lui qui était libre depuis l’été dernier, Hatem Ben Arfa aurait pu opter pour une trajectoire très différente puisqu’il a été question d’un retour à l’OM il y a quelques mois suite à un échange avec Jorge Sampaoli

Présenté en conférence de presse par le LOSC le 19 janvier dernier, Hatem Ben Arfa (34 ans) justifiait son choix porté vers le club nordiste, lui qui était libre depuis son départ de Bordeaux en fin de saison passée : « C’est un challenge qui m'excite beaucoup. Si j'ai choisi ici, c'est parce que je suis un compétiteur et c'est très important pour moi. Est-ce que j’ai pensé que ma carrière était terminée ? Non, sinon je me serais laissé aller. Mais moi je savais ce que je voulais faire. et pas une seconde, je me suis dit 'c'est fini », a indiqué Ben Arfa. Il n'a donc jamais été question d'une retraite dans son esprit, et d'ailleurs, il semblerait qu’un autre cador de Ligue1 soit passé proche de relancer l’ancien attaquant du PSG il y a six mois.

Sampaoli et Ben Arfa ont fait une visio, mais…