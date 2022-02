Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une grande décision pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 4 février 2022 à 9h00 par B.L.

Alors que la direction du FC Barcelone souhaiterait écarter Ousmane Dembélé du groupe jusqu'à la fin de la saison, Xavi compterait lui bien faire appel au Français.

Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. En fin de contrat au mois de juin prochain, l'ailier a été poussé vers la sortie pendant tout le mercato hivernal par sa direction. Alors que des équipes comme le PSG, Chelsea ou Tottenham se seraient intéressées au Français, Ousmane Dembélé a décidé de ne pas quitter le Barça au cours du mois de janvier. Dernièrement, Joan Laporta avait ainsi laissé entendre que Xavi pourrait de nouveau s'appuyer sur le joueur de 24 ans : « Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais l'entraîneur connaît les circonstances et est tout aussi surpris que nous qu'il n'ait pas accepté le renouvellement ; et je comprends qu'il en tienne également compte car cela rend la planification difficile. » Et l'entraîneur espagnol aurait déjà pris sa décision...

Xavi veut Dembélé dans son équipe