Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour la piste Ousmane Dembélé !

Publié le 4 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2022 à 8h17

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a bien fait l’objet d’une approche concrète de la part du PSG en janvier comme le confirme la presse espagnole, et son départ en juin prochain ne fait déjà aucun doute.

Dossier majeur du mercato hivernal avec notamment un feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, Ousmane Dembélé (24 ans) est finalement resté au FC Barcelone où son contrat prendra pourtant fin en juin prochain. Plusieurs pistes ont pourtant été évoquées en janvier pour l’attaquant français, comme Chelsea, Tottenham mais surtout le PSG, et certains médias affirment même que Dembélé dispose déjà d’un accord contractuel avec le club parisien qui n’a pas réussi à trouver un accord avec Barcelone pour racheter ses six derniers mois de contrat. Et cette version est confirmée en Espagne…

Le PSG était bien le grand favori pour Dembélé