Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, une piste s’envole pour Leonardo…

Publié le 4 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Robert Lewandowski pourrait filer entre les doigts de Leonardo…

D’ici la fin de la saison, Leonardo pourrait se retrouver contraint de dénicher un nouvel attaquant sur le marché des transferts afin d’oublier Kylian Mbappé. En effet, pour des raisons contractuelles, son engagement envers le PSG prenant fin en juin prochain, le Paris Saint-Germain devrait tourner la page Mbappé et songe notamment à Robert Lewandowski comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Néanmoins, son agent Pini Zahavi réfléchirait sérieusement ouvrir les négociations avec le Bayern Munich afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 selon Sky Deutschland.

« Ce serait surprenant »