Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir de Leonardo ?

Publié le 4 février 2022 à 4h30 par T.M.

Au PSG, l’arrivée de Zinedine Zidane ne cesse de se confirmer. De quoi forcément ravir les fans parisiens, mais pour Leonardo, cela pourrait ne pas être une si bonne nouvelle. Explications.

Cela fait plusieurs mois maintenant que le nom de Zinedine Zidane circule au PSG. L’ancien entraîneur du Real Madrid est l’un des rêves du Qatar. D’ici peu, ce rêve devrait devenir réalité. En effet, plus que jamais en danger à Paris, Mauricio Pochettino devrait être remercié à la fin de la saison et c’est donc Zidane qui pourrait le remplacer. De jour en jour, l’arrivée de Zizou au PSG se précise et elle pourrait ne pas être sans conséquence en interne.

Zidane-Leonardo, il n’en restera qu’un !