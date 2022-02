Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sort le grand jeu pour Zinedine Zidane !

Publié le 3 février 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien conscient que l'avenir de Mauricio Pochettino à court terme ne passe plus par le PSG, le Qatar tâte le terrain pour attirer Zinedine Zidane, et met tout en œuvre pour le convaincre de rejoindre le club de la capitale à l'issue de la saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en novembre dernier, le PSG prépare la succession de Mauricio Pochettino. Et en trois mois, la situation de s'est pas améliorée, bien au contraire. Le point de non-retour semble même avoir été atteint. Et pour cause, d'un point de vue sportif, l'équipe ne progresse, tandis qu'en coulisse, Mauricio Pochettino ne semble déjà plus vraiment concerné. Et pour cause, l'ancien manager de Tottenham rêve de retourner en Premier League et espère toujours succéder à Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United après avoir laissé passer sa chance en octobre dernier. Conscient de la situation, le PSG prépare donc l'après-Pochettino sans grand regret puisque l'Argentin ne fait plus l'unanimité en interne. Dans cette optique, un nom fait bien évidemment figure de priorité, à savoir celui de Zinedine Zidane. Selon nos informations, le forcing de son entourage, à commencer par celui de son conseiller Alain Migliaccio, qui milite pour une arrivée sur le banc du PSG, pourrait porter ses fruits.

Le PSG est prêt à tout pour Zidane