Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane veut débarquer à Paris avec une grande star !

Publié le 3 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Grande priorité du PSG pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino dans les mois à venir, Zinedine Zidane voudrait embarquer Karim Benzema dans ses valises.

Zinedine Zidane au PSG, ça se précise ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la nomination de l’ancien entraîneur du Real Madrid prend forme en coulisses, Mauricio Pochettino n’apportant toujours satisfaction dans le contenu ni dans les résultats. Zidane pourrait donc débarquer sur le banc du PSG en fin de saison, et il aurait déjà une idée pour son recrutement…

Zidane voudrait Benzema au PSG