Mercato - Barcelone : Xavi a déjà tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 février 2022 à 12h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone doit statuer sur le cas Ousmane Dembélé, Xavi souhaiterait de son côté récupérer l’attaquant.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a finalement pas plié bagage lors du dernier mercato hivernal, alors qu’une prolongation du joueur chez les Blaugrana semble désormais impossible. Ainsi, le club culé va désormais devoir prendre une décision pour son attaquant, toujours mis à l’écart. Interrogé sur le sujet mercredi à l’occasion de la présentation d’Adama Traoré, Joan Laporta a indiqué que Xavi aurait le dernier mot dans ce dossier : « Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais l'entraîneur connaît les circonstances et est tout aussi surpris que nous qu'il n'ait pas accepté le renouvellement ; et je comprends qu'il en tienne également compte car cela rend la planification difficile. » De son côté, Xavi aurait une préférence assez claire.

Xavi compte sur Dembélé