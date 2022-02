Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta travaille déjà sur un coup pour l’été prochain !

Publié le 3 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Ayant retrouvé le FC Barcelone après son départ en 2015, Adama Traoré pourrait s’inscrire dans la durée après l’expiration de son prêt l’été prochain puisque le président Joan Laporta a fait savoir qu’il comptait lever l’option d’achat.

Au cours du mercato hivernal, Joan Laporta a pu considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez au FC Barcelone en parvenant à attirer quatre joueurs aux profils différents en janvier. Dani Alves, bien qu’il soit arrivé en novembre, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Néanmoins, en ce qui concerne Traoré, il ne s’agit juste d’un prêt avec option d’achat. Pour autant, le président du FC Barcelone a les idées claires sur la suite des opérations concernant le joueur de Wolverhampton.

Laporta compte lever l’option d’achat de Traoré