Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour ce protégé de Xavi !

Publié le 2 février 2022 à 23h00 par Th.B.

Alors que son importance dans les plans de Xavi Hernandez prend de l’ampleur, Gavi pourrait rapidement prolonger son contrat le liant au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, pour une période plus importante. Un entretien serait programmé entre les deux parties.

Véritable révélation de la première partie de saison du FC Barcelone, à l’instar de Nico Gonzalez, Gavi commence à faire son trou au Barça et dans la sélection espagnole. En effet, Luis Enrique lui fait de plus en plus confiance et n’a pas caché son admiration ces derniers mois face à la presse concernant le niveau de jeu et la maturité que Gavi a affiché du haut de ses 17 ans. Conscient de sa valeur, le président Joan Laporta aurait déjà enclenché les discussions afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Un entretien pour boucler la prolongation de Gavi ?