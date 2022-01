Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta doit gérer un chantier colossal en interne !

Publié le 28 janvier 2022 à 12h30 par B.L.

En plus de son activité sur le marché des transferts, le FC Barcelone doit également gérer certaines situations contractuelles au sein de son vestiaire. Ainsi, les renouvellements de Ronald Araujo, Gavi et de Sergi Roberto se font toujours attendre. En ce qui concerne la situation d'Ousmane Dembélé, le club culé garderait un infime espoir de prolonger le Français.

Le Barça est sur tous les fronts cet hiver. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Joan Laporta s'est montré très actif, en finalisant les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres. Désireux de renforcer l'effectif de Xavi, le président du Barça serait sur le point de recruter un troisième joueur, puisqu'Adama Traoré est attendu ce vendredi à Barcelone. Alors que le mercato fermera ses portes le 31 janvier, d'autres renforts pourraient être amenés à rejoindre les Blaugrana. Le club culé chercherait en effet à recruter un avant-centre et un latéral gauche. Pendant ce temps en interne, certains membres de l'effectif barcelonais négocieraient toujours un nouveau contrat avec la direction du FC Barcelone...

Les négociations doivent reprendre après le mercato pour Araujo, Gavi et Roberto

D'après Mundo Deportivo , les prolongations de Ronald Araujo, Gavi et de Sergi Roberto seraient toujours en attente. Les négociations devraient reprendre dès la fin du mercato hivernal. En ce qui concerne Gavi, un nouveau sommet devrait avoir lieu entre son agent, Iván de la Peña, et le FC Barcelone. Le joueur de 17 ans n'aurait aucunement l'intention de quitter les Blaugrana . De son côté, la direction catalane aurait conscience que l'Espagnol ne gagne pas un salaire à la hauteur de ses performances. Le club culé espère toujours prolonger sa pépite jusqu'en 2026 et compterait augmenter sa clause libératoire à un milliard d'euros. De son côté, Ronald Araujo aurait la cote en Premier League, mais aussi auprès du Real Madrid. Non-convaincu par la proposition financière du Barça, l'Uruguayen aurait déjà refusé une première offre de prolongation. Son agent se serait dernièrement entretenu avec Mateu Alemany. Malgré des positions éloignées, une bonne harmonie règnerait dans les discussions, qui devraient se poursuivre. Enfin, après plusieurs mois de silence, les dirigeants catalans auraient contacté l'agent de Sergi Roberto pour parler d'un renouvellement. L'Espagnol, conscient de la situation financière du Barça, serait prêt à réduire ses émoluments. Le Barça serait ainsi confiant d'arriver à ses fins avec ces trois joueurs. Cependant, cela serait une toute autre histoire avec Ousmane Dembélé...

Encore un espoir avec Ousmane Dembélé ?