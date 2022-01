Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour la nouvelle recrue de Xavi !

Publié le 28 janvier 2022 à 10h00 par B.L.

Formé à la Masia, Adama Traoré devrait faire son retour au FC Barcelone. Le club culé serait en effet tombé d'accord avec Wolverhampton sur la base d'un prêt avec option d'achat. L'Espagnol est attendu ce vendredi en Catalogne afin de passer sa visite médicale.

Le FC Barcelone serait proche de s'attacher les services d'un troisième renfort cet hiver. Après Dani Alves et Ferran Torres, Adama Traoré serait en effet sur le point de s'engager en faveur des Blaugrana . Formé à la Masia, l'Espagnol avec quitté le Barça en 2015 pour rejoindre la Premier League, et évolue avec Wolverhampton depuis 2018. Malgré un début de saison difficile chez les Wolves (1 but en 23 matchs), l'Espagnol aurait tapé dans l'œil des dirigeants catalans. Alors qu'Adama Traoré devrait rejoindre le club culé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le Barça anticiperait déjà le recrutement définitif de l'ailier de 26 ans...

Un pré-contrat de 5 ans pour Adama Traoré ?