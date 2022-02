Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara a joué un vilain tour à Leonardo !

Publié le 3 février 2022 à 9h15 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain on aurait bien aimé se débarrasser de Mauro Icardi, qui réalise une saison très décevante.

A-t-il encore sa place au Paris Saint-Germain ? Après des débuts prometteurs, Mauro Icardi n’a jamais su confirmer sur la durée et avec l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier, il est devenu la cinquième roue du carrosse derrière Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Ce n’est pas sa prestation fantomatique lors du huitième de finale de Coupe de France perdu contre l’OGC Nice qui va changer les choses. Icardi a fourni une prestation catastrophique et on se demande désormais comment il inverser la tendance et redevenir un joueur intéressant pour le PSG.

Wanda Nara a fait capoter le départ d’Icardi l’été dernier