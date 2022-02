Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane prépare un mercato colossal à Paris !

Publié le 3 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il ne soit même pas encore intronisé entraîneur du PSG, poste pour le moment occupé par Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait déjà fait part de deux souhaits aux dirigeants parisiens selon la presse espagnole : Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.

Comme il en est question depuis un bon moment, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au PSG. Et le10sport.com vous le révélait déjà début novembre. Ces dernières heures, Foot Mercato a dévoilé que l’entraîneur du PSG, sous contrat au jusqu’en juin 2023, ne se voyait pas honorer son engagement envers le Paris Saint-Germain jusqu’à son terme. Et bien que Zinedine Zidane ait refusé, selon Le Parisien, de prendre les rênes de l’effectif cet hiver, une nomination de Zidane l’été prochain ne serait pas à écarter. Et l’ex-coach du Real Madrid aurait deux idées précises pour le mercato estival.

Zidane réclamerait déjà Pogba et Ronaldo au PSG !