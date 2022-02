Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des indices très clairs sur le départ de Pochettino ?

Publié le 3 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé proche d’un départ du PSG, le dernier mercato hivernal pourrait bien être révélateur du sort qui attend l’Argentin.

Plus que jamais, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ au PSG. Bien que l’Argentin soit sous contrat jusqu’en 2023, il ne devrait pas aller au-delà de cette saison. D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe , l’entraîneur du PSG expliquerait à ses proches qu’il ne se ferait pas vraiment d’illusions concernant son avenir. Un départ de Pochettino devient donc de plus en plus concret à Paris.

Le PSG ne prévoit pas l’avenir avec Pochettino