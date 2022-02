Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait durer le suspense pour Mbappé !

Publié le 3 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en fin de saison afin de rejoindre le Real Madrid, soit à l’issue de son contrat, le champion du monde tricolore n’est pas officiellement un joueur du Real Madrid et ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire.

D’ici la fin de la saison, le PSG pourrait être dans l’obligation de trouver un successeur à Kylian Mbappé. En effet, le contrat du numéro 7 du Paris Saint-Germain arrivera à expiration en juin prochain. Et alors qu’aucun signe d’une prolongation ne soit à signaler pour le moment, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier que Mbappé a pris un engagement moral envers le Real Madrid en cas de départ libre de tout contrat du PSG en fin de saison. Et alors qu’il est déjà question d’un accord entre le comité de direction du Real Madrid et le clan Mbappé sur les termes de son futur contrat à la Casa Blanca , Carlo Ancelotti n’a pas souhaité vendre la mèche pour le moment.

« C'est étrange d’en parler maintenant »