Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale du Barça avec Dembélé ?

Publié le 2 février 2022 à 23h40 par La rédaction

Certains médias catalans annoncent que le Barça réfléchirait à une résiliation du contrat d’Ousmane Dembélé. Analyse.

Selon certaines informations de médias catalans, notamment le quotidien sportif Mundo Deportivo , certains dirigeants du FC Barcelone envisageraient de résilier le contrat d’Ousmane Dembélé, afin qu’il ne revienne pas dans le groupe, compte tenu de son refus d’être transféré dans les derniers jours du mercato hivernal.

Maintenir l’illusion

A l’analyse, tout cela n’a aucune chance de se produire car le Barça n’a aucun intérêt à payer au joueur en cash ces six derniers mois de contrat, sachant qu’il est évident que Dembélé ne fera aucun cadeau financier. De plus, sportivement, l’équipe est trop affaiblie pour se permettre de se priver d’un élément de haut niveau comme l’attaquant français. Plus probablement, la direction du Barça laisse filtrer qu’elle envisage de résilier le contrat du joueur pour sauver les apparences puisqu’elle avait indiqué courant janvier que Dembélé ne jouerait plus à Barcelone s’il n’acceptait pas d’être transféré au mercato hivernal. Mais au final elle n’en fera probablement rien.