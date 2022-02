Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une issue inévitable pour Dembélé ?

Publié le 2 février 2022 à 22h20 par La rédaction

Les dernières révélations du journaliste Guillem Balague apportent une confirmation que le Barça a poursuivi une très mauvaise stratégie dans le dossier Ousmane Dembélé. Décryptage.

Selon les informations du journaliste de la BBC Guillem Balague, Xavi serait décidé à réintégrer Ousmane Dembélé dans son effectif et ce jusqu’à son départ libre en fin de saison. Le coach catalan n’ayant pas beaucoup de solutions offensives de haut niveau, il n’est pas en effet en mesure de se passer d’un élément aussi important que l’attaquant français. Selon Balague, la direction du Barça devrait valider ce choix.

Le Barça n’a pas d’autres choix…