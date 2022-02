Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait le point pour ce gros chantier de Xavi !

Publié le 2 février 2022 à 22h30 par T.M.

Si le FC Barcelone s’est considérablement renforcé en attaque cet hiver, Xavi n’a finalement pas accueilli de nouvel arrière gauche. Un chantier évoqué ce mercredi par Jordi Cruyff.

Bien que la situation financière soit loin d’être la meilleure au FC Barcelone, Joan Laporta a su apporter plusieurs renforts à Xavi cet hiver. Ainsi, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont rejoint le Barça. Pour autant, l’entraîneur du Barça aurait aimé en avoir plus, lui qui souhaitait notamment un nouvel arrière gauche afin de suppléer Jordi Alba. Ainsi, les options Nicolas Tagliafico, Alejandro Grimaldo ou encore José Gaya ont été évoquées, mais personne n’a donc rejoint l’effectif de Xavi.

« Le mercato hivernal est plus compliqué que celui d’été »