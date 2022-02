Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envisage une solution retentissante pour Dembélé !

Publié le 3 février 2022 à 10h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone n’a pas réussi à se séparer d’Ousmane Dembélé lors du mercato hivernal, un départ de l’international français pourrait encore intervenir avant la fin de la saison.

Malgré la fin du mercato hivernal, le feuilleton Dembélé est encore loin d’avoir rendu son verdict. Alors que l’attaquant français était poussé vers la sortie, le FC Barcelone n’est pas parvenu à ses fins malgré plusieurs clubs intéressés, à l’instar du PSG et de Chelsea. Désormais, Joan Laporta est face à un dilemme de taille avec son joueur et va devoir prendre une décision, alors qu’Ousmane Dembélé est toujours mis à l’écart. « Nous devons le gérer et nous devrons le faire dans l'intérêt du club sans lui porter préjudice », a notamment expliqué ce mercredi le président du FC Barcelone, qui n’exclut aucune possibilité dans ce dossier.

Le Barça n’écarte pas la rupture de contrat pour Dembélé