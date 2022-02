Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux départs avortés en janvier pour ce joueur de Pochettino !

Publié le 3 février 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Initialement parti pour un prêt avec option d’achat au Bayer Leverkusen, Eric Junior Dina-Ebimbe a ensuite vécu un deuxième cuisant puisque le PSG et Troyes avaient convenu d’un deal qui a capoté dans les dernières minutes du mercato hivernal. Deux échecs en à peine quelques heures pour le jeune milieu parisien…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en décembre, le plan était tout tracé pour le mercato hivernal d’Eric Junior Dina-Ebimbe (21 ans), jeune milieu de terrain prometteur du PSG : une prolongation de contrat avant d’enchainer sur un prêt en Allemagne. Le Bayer Leverkusen semblait d’ailleurs avoir raflé la mise avec une option d’achat initiale fixée à 9M€, mais comme l’annonce Foot Mercato , le PSG a ensuite subitement décidé de la faire monter à 15M€, ce qui a fait capoter le départ de Dina-Ebimbe en Allemagne. Mais ce n’est pas tout…

Après Leverkusen, l’échec Troyes pour Dina-Ebimbe…