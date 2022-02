Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme révélation de ce club de Ligue 1 sur Mandanda !

Publié le 3 février 2022 à 9h00 par B.C.

Annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Steve Mandanda disposait de plusieurs pistes en Ligue 1, notamment du côté de Lorient, à la recherche d’un gardien.

Mis sur la touche depuis le début de saison suite à l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda voit son avenir s’écrire en pointillé du côté de l’OM. Lors du mercato hivernal, l’international français était d’ailleurs sur le départ, lui que l’on annonçait à l’ASSE, l’OGC Nice ou encore Galatasaray. Finalement, Steve Mandanda n’a pas bougé, même s’il a fait l’objet d’une offensive de dernière minute puisque le FC Lorient était déterminé à s’attacher ses services avant la deadline, mais le portier de 36 ans a décidé de ne pas quitter l’OM, au grand dam du FC Lorient comme l’avoue Loïc Féry.

« On a eu une discussion avec Steve Mandanda »