Mercato - OM : Sampaoli est fixé pour cette piste en attaque !

Publié le 3 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, Gerard Deulofeu est finalement resté à Udinese. Et la direction du club Italien a d’ailleurs fermement affiché son intention de conserver l’attaquant espagnol…

Parmi les nombreux profils annoncés dans le viseur de l’OM durant le mercato hivernal, Gerard Deulofeu (27 ans) fait partie des échecs essuyés par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. En effet, l’attaquant espagnol d’Udinese était ciblé fin janvier par le club phocéen pour venir renforcer le secteur offensif, mais ce dossier n’a pas abouti. Et pour cause, le club italien n’était clairement pas enclin à laisser filer Deulofeu à l’OM…

« Nous n’avons pas l’intention de le laisser partir »