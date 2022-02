Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara a déjà une piste XXL pour cet été !

Publié le 2 février 2022 à 21h10 par A.C.

Depuis le 1er janvier Boubacar Kamara peut négocier avec d’autres clubs que l’Olympique de Marseille... et ils semblent être nombreux !

Ou jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Les chances de le voir rester à l’Olympique de Marseille s’amenuisent au fil des semaines et avec la fin du mercato hivernal, Pablo Longoria a vu s’échapper une occasion en or. Désormais, le défenseur ou milieu de 22 ans peut déjà organiser sa signature dans un nouveau club et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne devrait pas manquer d’options. Des clubs comme le Bayern Munich, Manchester United, la Juventus, l’AC Milan ou encore Newcastle ont flairé le bon coup et semblent déjà prêts à passer à l’action pour Kamara.

L’Atlético de Madrid attend Kamara