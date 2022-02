Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Emir du Qatar lance les grandes manœuvres pour Zidane !

Publié le 3 février 2022 à 11h15 par A.M.

Bien décidé à attirer Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG met tout en œuvre pour convaincre le technicien français. L'Emir du Qatar est même passé à l'action en coulisses.

La situation de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble désormais très claire. Le technicien argentin devrait quitter son poste à l'issue de la saison au plus tard. Lassé par la situation en interne, mais également pas les critiques récurrentes, l'ancien manager de Tottenham ne sera probablement plus l'entraîneur du PSG dans les prochains mois. Pour le remplacer, c'est Zinedine Zidane qui est le grand favori. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, son arrivée se confirme sérieusement.

Le contact est maintenu avec Zidane