Mercato - ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour l’avenir de ce gardien !

Publié le 3 février 2022 à 23h45 par P.L.

Cet hiver, l'ASSE a recruté Paul Bernardoni pour pallier la blessure d'Etienne Green. Mais le club stéphanois ne compte pas se séparer de son gardien de 21 ans pour autant, bien au contraire.

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE a pu se renforcer à tous les postes qu’elle souhaitait renforcer. Le club stéphanois s’est attaché les services de sept nouveaux joueurs au total avec Bakary Sako, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli, Falaye Sacko, Sada Thioub et Paul Bernardoni. Ce dernier a d’ailleurs été recruté pour pallier la longue blessure d’Etienne Green. Si l’arrivée de l’ancien gardien du SCO Angers pourrait faire penser à ce que l’ASSE pousse son portier de 21 ans vers la sortie, il n’en serait finalement rien.

« L’objectif aujourd’hui est de remettre Etienne en tant que numéro un la saison prochaine »